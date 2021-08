Fist Forged in Shadow Torch: video gameplay di 19 minuti

Fist: Forged in Shadow Torch si mostra in un nuovissimo video basato sul gameplay. Il titolo è un metroidvania immerso in un mondo pieno zeppo di animali antropomorfi che vivono sotto un regime di oppressione nato in seguito ad un evento post-apocalittico.

Il protagonista sarà un coniglio di nome Rayton e sarà dotato di una strana armatura meccanica denominata “F.I.S.T.“, nome conferito alla stessa proprio per via della grande mano di cui la tuta è munita. Per combattere il regime dittatoriale, Rayton dovrà utilizzare la F.I.S.T. per esercitare la ribellione sul governo.

Fist: Forged in Shadow Torch di TiGames e Bilibili sembra essere un titolo interessante, in cui viene dato ampio spazio alla varietà, soprattutto in campo di armi e gadget con cui potersi sbizzarrire. Adesso, tra l’altro, sappiamo molto di più del gioco, grazie ad un interessante gameplay trailer di 19 minuti che ci è stato fornito su YouTube (e che troverete in calce alla notizia). Il gameplay è stato registrato su PlayStation 5 e vi possiamo notare Rayton che, subito dopo la sconfitta del primo boss (che era affrontabile nella demo di Steam), ottiene un’arma supplementare: il trapano.

Dal video emerge un enorme sforzo dal punto di vista grafico da parte della software house, nonché un pregevole lavoro sul fronte del doppiaggio in lingua inglese, di cui abbiamo potuto ascoltarne un assaggio. Fist: Forged in Shadow Torch è in arrivo su PlayStation 5 e PlayStation 4 il 7 settembre 2021 e, più tardi quest’anno, arriverà anche su PC via Steam.