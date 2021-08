Clid The Snail: annunciata la data di lancio su PS4

Durante la gamescom 2021, Koch Media, uno dei principali partner di publishing globali e lo sviluppatore Weird Beluga, hanno annunciato che lo sparatutto Clid The Snail sarà lanciato su PlayStation 4 il 31 agosto 2021. Clid The Snail è un innovativo top-down shooter con un focus narrativo e un approccio metodico e consapevole al combattimento. I giocatori si uniranno alla lumaca Clid e l’aiuteranno, insieme ad una strana banda di emarginati, a sconfiggere la piaga delle lumache che sta devastando il loro mondo.

Oltre ad un ambiente deliziosamente cupo pronto per essere esplorato, i giocatori sperimenteranno una vasta gamma di armi, meccaniche ed enigmi che incoraggeranno le sparatorie creative e strategiche. Clid The Snail sarà disponibile esclusivamente sul PlayStation Store il 31 agosto 2021.

Koch Media Group è uno sviluppatore, editore e distributore globale di videogiochi, giochi VR, hardware di gioco e merce. Le attività editoriali, di marketing e di distribuzione del gruppo si estendono in tutta Europa, America, Australia e Asia. Koch

Media ha più di 25 anni di esperienza nel settore dei media digitali ed è diventato un leader globale socio editoriale. Koch Media Group gestisce una strategia con unità editoriali di proprietà come Deep Silver, Milestone, Vertigo Games e Ravenscourt, pubblicando giochi per console, PC e piattaforme VR su tutte le piattaforme fisiche e canali digitali. In qualità di partner editoriale globale, Koch Media ha stretto collaborazioni editoriali multinazionali a lungo termine con

numerosi editori di giochi tra cui Activision Blizzard, Bethesda, Capcom, CI Games, Giants Software, Kalypso, Koei Tecmo, Konami, Paradox, Sega, SNK, Square Enix, Techland, Tripwire, Warner Bros e molti altri. Con la sua società madre a Höfen, in Austria, e il quartier generale dell’editoria a Monaco, in Germania, Koch Media possiede l’editoria locale aziende in Germania, Regno Unito, Francia, Spagna, Italia, Svezia, Paesi Bassi, Austria, Svizzera, Polonia, Australia, Stati Uniti, Giappone e Hong Kong.