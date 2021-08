Starfield: alcuni retroscena svelano dei dettagli sulle location

Starfield è sicuramente uno dei progetti più attesi dai fan di Bethesda per la stagione autunnale del 2022. Di tempo, prima che il gioco esca, ce n’è e, per soddisfare la fame di informazioni dei giocatori, Bethesda ha condiviso qualche video su YouTube basato sui dietro le quinte di produzione del titolo.

I video in questione sono tre e tutti intitolati “Location Insights“, i quali descrivono in modo dettagliato tre delle molteplici città che sarà possibile visitare nell’universo di Starfield. Innanzitutto, nell’RPG di Bethesda e Microsoft, potremo accedere allo “Spazioporto New Atlantis“, ovvero la capitale delle Colonie Unite (o altrimenti dette UC). Questa rappresenta la fazione politico-militare più forte del gioco, sebbene non sia l’unica. Questa viene descritta come una società multietnica in cui risiede “il potere della galassia“.

In secondo luogo, troveremo Neon: essenzialmente si tratta una piattaforma gigante a che prende la forma di un pesce, la quale si trova sulla superficie di un mondo interamente composto da acqua. Questo mondo risulta perfetto come nascondiglio per coloro che si reputano fuorilegge, soprattutto per chi usufruisce di una speciale droga ricavata dai componenti di un pesce specifico e autoctono di Neon.

Per ultimo, ma non meno importante, abbiamo Akila, ovvero la capitale del “Freestar Collective“, ovvero la confederazione (ormai perduta) di tre distinti sistemi stellari. Akila è costituita da una cinta muraria, al di fuori della quale si possono trovare distese lande in cui scorrono animali e predatori alieni. Ad ogni modo, vi consigliamo la visione attente dei tre filmati che troverete in calce alla notizia, in quanto offrono sì uno sguardo agli artwork dedicati alle città sopra descritte, ma anche qualche dettaglio sulla lore del titolo.

Starfield verrà lanciato a partire dal 11 novembre 2022 per Xbox Series X/S e PC e si tratterà di un titolo sci-fi che porrà un accento marcato sulle componenti ruolistiche maggiore rispetto alle altre opere che hanno caratterizzato il passato di Bethesda.