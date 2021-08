Viewfinder: ecco il vincitore degli EuroPlay Games Contest 2021

Viewfinder, titolo puzzle basato sulla fotografia e sviluppato da Robot Turtle ha superato altri 15 giochi di 15 paesi europei. Il titolo del Regno Unito si era già portato a casa il titolo di miglior videogioco inglese grazie alla vittoria agli Ukie’s Game of the Show Award, che gli ha concesso di qualificarsi per gli EuroPlay Games Contest tenutisi alla gamescom 2021, durante la serata di ieri

Ieri, invece, Viewfinder si è conquistato un altro incredibile risultato: durante la premiazione degli EuroPlay, dopo che sono stati espressi circa dieci mila voti totali, il puzzle game è stato intitolato vincitore, superando come già detto, altri 15 paesi (tra cui anche l’Italia, che aveva portato sul palco Batora: Lost Haven).

Il premio è stato assegnato in quanto il titolo è espressione della creatività e del genio artistico di Robot Turtle. Il gioco prevede che l’utente utilizzi una polaroid per scattare e riprendere alcuni dettagli dell’ambiente circostante. Durante l’avventura, inoltre, il giocatore potrà reggere in mano codeste fotografie e utilizzarle per materializzare nei dintorni ciò che è stato catturato. In questo modo viene a mutare la prospettiva che inizialmente si ha del posto in questione.

Gli enigmi presenti nel titolo UK inviteranno i giocatori a pensare fuori dagli schemi e a padroneggiare con maestria le abilità che si acquisiranno man mano che l’avventura prosegue. La creatività la farà da padrona, in quanto sarà necessario utilizzare una determinata meccanica per deformare gli ambienti in surreali paesaggi onirici.

Gli sviluppatori, inoltre, hanno fatto sapere che anche un enorme sforzo artistico si cela dietro alla produzione di Viewfinder: gli artwork e la resa dei paesaggi sono integralmente ispirati alle correnti artistiche impressionistiche, retrofuturistiche e brutalistiche, dietro alle quali si nascondono molti segreti da scoprire, illusioni e gadget da utilizzare.

Matt Stark, fondatore di Robot Turtle e sviluppatore del titolo si è così espresso: