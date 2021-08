Genshin Impact: date per il banner di Yae Miko, rumor

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Nuovi leak cercano di prevedere i banner che saranno presenti nel gioco dalla versione 2.2 di Genshin Impact.

Ci sono molti rumors su quando verrà rilasciato il banner di Yae Miko e su cos’altro c’è in serbo per la road map di Genshin Impact. È interessante notare che sembrano esserci diversi leaker che fanno varie voci sulla data di uscita del banner di Yae Miko. Un leaker cinese UBatcha, è stato il primo a confermare il modello di Raiden Shogun e afferma che Yae Miko non uscirà in Genshin Impact versione 2.2. Tuttavia, altri leak suggeriscono che il personaggio non arriva con la versione 2.2. Se il banner della versione 2.2 è 21 giorni dopo quello di Kokomi, ciò significa che i giocatori riceveranno un nuovo banner il 13 ottobre 2021. miHoYo ha confermato che Genshin Impact versione 2.2 si verificherà in quella data, poiché è anche il momento in cui i giocatori possono ottenere Aloy su PlayStation, ma non ci sono leak che confermano Yae Miko verrà dopo Kokomi. Tuttavia, avrebbe senso che un nuovo personaggio giocabile debuttasse in quella data, poiché Genshin Impact tende a promuovere nuovi importanti aggiornamenti con nuovi fantasiosi banner. Altra opzione, è un re-run, una ripetizione di uno dei banner già usciti in precedenza, come Albedo, Ganyu o Hu Tao. Naturalmente, i leaker possono sempre sbagliare. Se il banner con Yae Miko non è il 13 ottobre 2021, potrebbe essere il 3 novembre 2021.

Ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.