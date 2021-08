I Puffi Missione Vilfoglia: il nuovo trailer mostra il potere del Puffizzatore

Dopo il teaser di luglio torna a mostrarsi I Puffi Missione Vilfoglia.

Microids e IMPS svelano infatti nuovi dettagli sull’arma segreta, grazie alla quale i Puffi potranno far fronte alla Vilfoglia, la terribile erba tossica infestante creata da Gargamella che minaccia di corrompere l’intera foresta. Non solo: i semi della Vilfoglia sono delle vere e proprie Viltrappole capaci di imprigionare i Puffi dentro a temibili gabbie organich.

Ma se la minaccia è terribile, la speranza è l’ultima a morire! Sì, perché grazie all’ingegno del Puffo Inventore, i nostri amici blu hanno LO strumento che li aiuterà a salvare la situazione. A svelare l’arma segreta è il nuovissimo trailer, che potete vedere qui sotto.

Si tratta dell’incredibile Puffizzatore, un’arma rivoluzionaria multifunzione con le seguenti caratteristiche:

· È costruita in legno e metallo, per sommare tutte le caratteristiche di robustezza dei due materiali: perfetta per questa grande avventura!

· È dotata di una tracolla di sicurezza che consente di trasportare il Puffizzatore comodamente e senza limitare la libertà di movimento.

· Ha un’impugnatura ergonomica che garantisce il Perfetto grip e il massimo della precisione!

· E, ultimo ma non meno importante, ha uno sparapolline a pompa: ottimo per vaporizzare il polline a lunga distanza!

Il Puffizzatore consente di correre, planare, distruggere, aspirare e sparare proiettili, ma soprattutto vaporizzare un potente antidoto sviluppato da Grande Puffo per curare le piante infette dalla Vilfoglia. Dopo aver provato lo Smurfizer, ti chiederai come potresti mai vivere senza!

I Puffi Missione Vilfoglia sarà disponibile a partire dal 26 ottobre 2021 e uscirà in contemporanea su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Inoltre, il gioco sarà retrocompatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X/S.