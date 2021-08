Overwatch: la mappa Malevento disponibile nel PTR

La nuova mappa della modalità Deathmatch Tutti contro Tutti di Overwatch, Malevento, arriva oggi sul PTR per PC. I giocatori possono esplorare la base di Talon in Italia, scoprire gli angoli migliori per la ruota del proprio Junkrat e i tetti con le vedute più panoramiche per i tiri precisi di Widowmaker. La mappa verrà pubblicata ufficialmente il 28 settembre.

Come fatto notare anche da The Omnic Reporter, la mappa omaggia il doppiatore italiano Roberto Draghetti, che dava la voce al Soldato-76, morto nel 2020. Una targa recita infatti: “In memoria di Roberto – Straordinario talento e voce inconfondibile – I vecchi soldati non muoiono mai”.

La nuova mappa arriva su Overwatch dopo la comunicazione, da parte del team di cambiare nome a Jesse Mcree, in seguito al licenziamento del Lead Designer di Diablo IV (da cui è stato preso il nome del personaggio), in seguito alla vicenda delle relazioni tossiche sul lavoro legate a Blizzard.