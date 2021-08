Lost Judgement: demo in arrivo?

Stamattina vi abbiamo mostrato il nuovo story trailer dell’atteso Lost Judgment,

Come notato dall’account Twitter PSN releases, sembra che i file demo di Lost Judgment siano stati recentemente caricati nel database giapponese del PlayStation Network. Nello specifico, è stata caricata la “Unjudged Memory Trial Version”, il che potrebbe suggerire fortemente che si tratti di una sorta di demo.

Dato che Lost Judgment sarà il primo lancio globale e multipiattaforma per la serie Yakuza/Judgment, si presume che la demo uscirà in tutto il mondo e per tutte le piattaforme in cui sarà disponibile. Ricordiamo di prendere la notizia con le pinze, in quanto non c’è una conferma da parte di SEGA. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.

Il gioco uscirà il 24 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One. Qui sotto potete vedere il tweet di PSN releases.