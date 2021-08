Metroid Dread: nuovo trailer e sesto rapporto

Il publisher Nintendo e gli sviluppatori di MercurySteam hanno pubblicato un nuovo trailer di Metroid Dread, prossimo titolo della celebre serie, annunciato al Nintendo Direct di giugno e che uscirà l’8 ottobre su Switch. Il titolo del filmato è “La più grande minaccia mai affrontata da Samus”, e potete vederlo in fondo alla notizia.

In più, è stato pubblicato anche il volume cinque della serie “Rapporto su Metroid Dread”, con un’analisi dettagliata dell’ultimo trailer.

Questa la lista completa:

Sotto una piccola introduzione, per il resto potete seguire il link qui sopra:

L’ultimo trailer di Metroid Dread svela alcune delle nuovissime abilità di Samus Aran, nonché una parte dei misteriosi terrori che si annidano sul pianeta ZDR.

~Trasmissione del team di sviluppo~

“Se avete visto il video ‘Un’altra anteprima del terrore’ contenuto nel rapporto precedente, potreste avere notato che Samus viene attaccata proprio nel punto dove era inaspettatamente crollata a terra dopo essere atterrata sul pianeta.

Esatto: Samus è stata sconfitta da un misterioso assalitore e, di conseguenza, ha perso quasi tutte le sue abilità. All’inizio della sua missione è afflitta da un fenomeno che potremmo definire ’amnesia delle abilità’.

Come ha fatto Samus a salvarsi da una morte pressoché certa e perché è stata abbandonata in quel luogo? Per scoprire la verità dovrete giocare di persona a Metroid Dread!”