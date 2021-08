Collection of SaGa Final Fantasy Legend: in arrivo su Steam e mobile

SQUARE ENIX Ltd. ha annunciato oggi che COLLECTION OF SaGa FINAL FANTASY LEGEND ​​arriverà su dispositivi mobile (sia Android che iOS) il 22 settembre e su STEAM il 21 ottobre. Pubblicato originariamente lo scorso anno su Nintendo Switch per commemorare il 30° anniversario della serie SaGa, i giocatori possono provare i primi tre titoli della rinomata serie in un’unica raccolta digitale che contiene:

THE FINAL FANTASY LEGEND

FINAL FANTASY LEGEND II

FINAL FANTASY LEGEND III

Creato da Akitoshi Kawazu e originariamente pubblicato su Game Boy nel 1990, i fan di vecchia data potranno godere di una fedele riproduzione di questi classici titoli a 8 bit in questa nostalgica avventura pionieristica.

COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND è un’ottima introduzione a questa serie, che i fan dei giochi di ruolo non vorranno perdersi mentre viaggiano attraverso mondi fantastici, combattono mostri, esplorano città, combattono dungeon e altro ancora godendosi le nuove funzionalità che migliorano il esperienza tra cui:

Aumento della velocità del personaggio

Ingrandimento dello schermo regolabile

Nuove musiche e illustrazioni commemorative

Modalità compatibile con 4K (solo STEAM)

Gioco facile con una sola mano (solo dispositivi mobili)

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer, che mostra anche le nuove feature e che potete vedere qui sotto.