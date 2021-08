War Hospital: ecco il nuovo gameplay trailer

NACON e Brave Lamb Studio sono lieti di annunciare che hanno unito le forze per la pubblicazione di War Hospital, un gioco unico di strategia e sopravvivenza in cui il player controlla il destino di un ospedale da campo britannico durante la Grande Guerra. In War Hospital i giocatori si confrontano con il dramma umano derivante dal terribile conflitto che ha segnato così profondamente la nostra storia recente.

Ogni giorno, quando la barbarie si scatena, i medici dell’ospedale devono affrontare i dilemmi morali associati alla doppia natura del loro compito, che è sia umanitario che militare. Combattono non solo per la vita, ma anche per mantenere la propria morale e la propria umanità in un mondo che sembra averle rifiutate completamente. Nel segmento dei giochi di strategia e sopravvivenza molto creativi, War Hospital offre un’esperienza unica che mescola strategia in tempo reale, sopravvivenza ed elementi RPG, mentre sviluppa un tema raramente trattato fino ad ora. Il gioco è ambientato nel 1917. Si gioca nei panni del maggiore Henry Wells, un medico britannico inviato al fronte per curare i feriti nel tentativo di dare un barlume di speranza alle truppe.

Nonostante le condizioni difficili e la mancanza di attrezzature e risorse, dovete gestire le emergenze e sviluppare il vostro ospedale. Grazie all’eccezionale supporto che il British Imperial War Museums ha dato agli sviluppatori, il gioco ricrea fedelmente il contesto del fronte e le sue trincee, così come l’attrezzatura medica disponibile all’epoca. Oltre al profondo gameplay gestionale, il gioco richiede al giocatore di fare delle scelte morali che influenzano i soldati, la situazione al fronte e le battaglie. Il giocatore subisce quindi un processo emotivo attraverso il dramma vissuto dai soldati mandati nella carneficina. Il gioco affronta il tema della guerra in modo molto diverso dal solito.

Michał Dziwniel, Head of Studio, ha dichiarato: