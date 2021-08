gamescom Award 2021: ecco tutti i vincitori

La settimana che ha visto per protagonista la gamescom 2021 sta per terminare e, con la fine di essa, sono stati annunciati tutti i titoli videoludici che hanno vinto il gamescom Award 2021 per ogni categoria. Sicuramente, degno di nota, è stato l’editore nipponico Bandai Namco, il quale è riuscito ad accaparrarsi il maggior numero di premi durante l’evento.

L’azienda giapponese, infatti, durante i gamescom Award 2021 ha conquistato ben sei categorie, tra cui quella per la Best lineup e il Best simulation (ovvero Park Beyond). Non è tutto, l’attesissimo soulslike Elden Ring di FromSoftware e Bandai risulta essere il fiore all’occhiello dell’azienda, in quanto ha conquistato da solo quattro categorie: Best action adventure; Best RPG; Best PlayStation game e Best of gamescom 2021.

Altre aziende che si sono potute distinguere durante la premiazione sono Microsoft, sia per Halo Infinite che per Age of Empire IV, e Ubisoft che ha ottenuto tre vittorie grazie a Far Cry 6, Mario + Rabbids: Sparks of Hope e Riders Republic. Tutti i titoli che si sono qualificati ai gamescom Award 2021 sono stati decisi da una giuria di esperti costituita da professionisti del settore e da membri della stampa specializzata, tra cui anche Marco Accordi Rickards, che ha ricoperto il ruolo di giurato in qualità di direttore di GamesVillage e Game Pro.

Di seguito, troverete la lista integrale di tutti i vincitori di quest’anno: