Elden Ring: tante novità e nuovi screenshot!

Senz’ombra di dubbio, Elden Ring è uno dei titoli più attesi nell’intero panorama dell’industria videoludica. Il nuovo RPG di casa FromSoftware, che verrà pubblicato da Bandai Namco, si è fatto attendere a lungo, con il trailer che è stato rinviato più volte, ma si è infine svelato durante la Summer Game Fest dello scorso giugno.

Da allora, tutta una serie di dettagli sul gioco hanno cominciato a emergere, e anche George R. R. Martin, che vi aveva lavorato anni fa, è tornato a parlarne, ma mai tanti quanti ne sono stati svelati nella preview di Polygon, che è entrata veramente nel dettaglio, rivelando quelle che saranno alcune delle funzionalità di Elden Ring, le sue mappe e i nemici che incontreremo.

Innanzitutto è stata inserita la possibilità di piazzare dei marker sulla mappa mentre si attraversa un dato luogo, una funzionalità che potrebbe rivelarsi davvero utile, soprattutto nel caso di mappe particolarmente intricate delle quali, come sappiamo, FromSoftware fa un largo uso.

Sembra inoltre che in Elden Ring non ci sarà un secondo di respiro: mentre viaggiamo tra dungeon e castelli infatti, potremmo essere attaccati in qualsiasi momento da un drago, così come da enormi cavalieri o da mostri deformi dotati di molte braccia (anche questo un marchio di fabbrica di casa FromSoftware). Anche se affrontarli sarà certamente difficile, ci sarà la possibità di chiamare aiuto, sia convocando altri giocatori, che evocando spiriti contrallati da una AI. Inoltre, pare che sarà possibile evocare anche gli spiriti di alcuni dei nemici che avremo sconfitto nel corso della nostra avventura.

Per quanto riguarda gli aspetti di gameplay, sembra che ci sarà spazio per moltissimi elementi platform come quelli visti in Sekiro Shadows Die Twice. In alcuni frangenti dovremo infatti scegliere quale cammino intraprendere in una mappa, decidendo se affrontare delle trappole o fronteggiare una sere di salti e acrobazie. Potremo anche scegliere di non ingaggiare direttamente alcuni nemici, paticando un approccio più “stealth“.

Alcune meccaniche di combattimento sembrano derivare direttamente da Bloodborne, anche se sarà possibile utilizzare dei colpi particolari per infliggere danni critici come accadeva in Sekiro. Ci saranno alcuni siti particolari, i Lost Light, che serviranno a viaggiare più in fretta, e una ragazza di nome Melina che ci aiuterà ad apprendere nuove abilità e a livellare, un po’ come succedeva in Dark Souls.

Per quanto riguarda le mappe, oltre alle foreste e alle sterminate pianure innevate che si erano già viste, sembra ci sarà spazio anche per una regione paludosa e per una crepuscolare città allagata. Nella preview di IGN inoltre, sono stati forniti molti dettagli sul primo dei Legacy Dungeon del gioco, lo Stormveil Castle. A quanto pare questo avrà una struttura molto simile a quella del Palazzo di Boletaria di Demon’s Souls, e ci saranno persino dei barili esplosivi. Ci saranno tantissime strade diverse da esplorare, così come item da scoprire, in quello che è stato descritto come un dungeon “complesso e multi-livello”, il tutto per incoraggiare la libertà di esplorarlo completamente.

Ovviamente sul tetto del castello ci attenderà un boss con moltissime braccia e persino capace di sputare fuoco da una di esse, appartenente a un drago. E si trattarà soltanto di uno dei molti, temibili, boss che incontreremo durante il gioco.

Insieme a queste informazioni inoltre, sono arrivati anche nuove immagini, condivise da Geoff Keighley sul suo account Twitter. Qui il creatore dei The Game Awards ha anche annunciato che il gioco sta rispettando la tabella di marcia per la sua uscita.

Elden Ring è atteso per il 21 gennaio 2022. Il gioco di FromSoftware e Bandai Namco arriverà su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC, e sembra proprio che sarà un’opera da non perdere!