Corsair HS80 RGB Wireless Recensione: unico nella sua semplicità

Negli ultimi tempi tutti la maggior parte degli headeset in arrivo sul mercato tendono ad avere fin troppi tasti sui padiglioni, tasti spesse volte futili per tali dispositivi. Quando ho avuto tra le mani il nuovo headset Corsair HS80 RGB Wireless inviatoci dal produttore, le cose sono letteralmente cambiate. Le HS80 non solo presentano l’essenziale a livello di tasti, ma anche la loro struttura risulta semplice ed essenziale. Perché alla fine tutto quello che realmente conta nella “cuffie da gaming” sono solo due cose: l’audio in entrata e quello in uscita!

Corsair HS80 RGB Wireless: una struttura incredibile

Tolte dalla scatola, le Corsair HS80 RGB Wireless si sono fatte apprezzare subito per la loro comodità: semplici da indossare e con una struttura molto rigida realizzata con componenti di estrema qualità. Niente archetto estendibile e padiglioni allungabili, con quest’ultimi che possono essere ruotati e inclinati per adattarsi ad ogni tipo di testa. Parlando dei tasti presenti sui padiglioni (in questo caso quello sinistro), questi sono soltanto due, ossia quelli necessari: il tasto di accensione/spegnimento e la rotella che regola il volume. Stop! Inoltre, è presente la porta USB-C per poter collegare il cavo USB (che consente di sfruttare un audio ad alta fedeltà a 24 bit/96 kHz). Il padiglione destro invece non presenta alcun pulsante o porte, nulla di nulla.

L’estrema comodità nell’indossarle però nasconde un paio di contro: il primo è il peso dell’headset, che con i suoi 370 grammi risulta leggermente pesante. Il secondo è a mio avvisto contrastante. Già, perché i cuscinetti in schiuma garantiscono un lungo utilizzo dell’headset e garantiscono zero fastidio nel corso delle lunghe sessioni di gaming, ma allo stesso tempo, in questo periodo estivo, hanno fatto manifestare un po’ di sudorazione nella zona delle orecchie. Sicuramente tra qualche settimana sarà più piacevole indossarle. Concludo parlandovi del logo dell’azienda presente sui padiglioni con illuminazione RGB, utile più in livestreaming che altro. L’effetto dell’illuminazione però è davvero piacevole, questo va detto!

Il doppio della frequenza

Un normale headset offre una risposta in frequenza pari a 20.000 Hz. Ecco, le Corsair HS80 RGB Wireless mettono in campo il doppio, ossia 40.000 HZ, nonostante il nostro orecchio non sia capace di percepirli tutti. Si tratta comunque di qualcosa di mai visto prima. Per quanto riguarda il loro utilizzo, le HS80 possono essere utilizzate su PC, console PlayStation e dispositivi mobili. Il collegamento tramite cavo non ha manifestato alcun problema, così come il loro utilizzo wireless, che però presenta una feature abbastanza bizzarra: dopo essermi allontanato troppo dal trasmettitore, le cuffie emettono un fastidioso “beep” impossibile da disattivare. Parlando del loro utilizzo sul PC, questa piattaforma è l’unica che permette di usufruire del Dolby Atmos. Per utilizzare questa tecnologia occorre scaricare l’app dedicata e aggiornare il firmware del dispositivo all’ultima versione.

L’autonomia della modalità wireless è molto longeva e garantisce lunghe sessioni di gaming prima di dover ricaricare l’headset o passare all’utilizzo dei cavi. L’autonomia è è pari a circa 20 ore, mentre il consiglio che possiamo darvi è quello di ricaricare sempre al massimo le HS80 prima di tornare ad utilizzarle in modalità wireless. Anche il raggio di trasmissione wireless pare essere molto ampio e supera abbondantemente i 15 metri (a 20 non ci arriva però), mentre la qualità della trasmissione non scema quasi mai. Da segnalare che se siete in possesso di dispositivi analogici, non sarà possibile utilizzare il prodotto a causa dell’assenza del connettore apposito.

Corsair HS80 RGB Wireless: audio al top, microfono quasi!

La mia prova dell’headset Corsair HS80 RGB Wireless è avvenuta soprattutto su PlayStation 5, con il dispositivo che è compatibile con la tecnologia Tempest 3D AudioTech. Nei classici sparatutto in prima e terza persona, l’headset fa davvero il suo dovere con la sua qualità audio più che eccellente, permettendo di distinguere la direzione del fuoco delle armi e i passi dei personaggi. Nei titoli action e horror provati invece, i suoni di sottofondo e quelli dell’ambientazione che si “distaccano” in maniera eccelsa rispetto a tutti gli altri. Le HS80 permettono dunque di distinguere ogni suono, anche se a mio avviso le sue performance su PC risultano superiori durante le sessioni gaming con degli sparatutto, mentre giocando altre tipologie di giochi su PC la qualità dell’audio mi è sembrata molto nella media. In questo caso c’entra molto la tecnologia audio presente all’interno di PlayStation 5, con le Corsair HS80 RGB Wireless che dunque si sono dimostrate una valida alternativa alle Pulse di Sony. Da sottolineare invece l’esecuzione dei suoni con basse frequenze, forse il vero tallone d’Achille di questo magnifico headset.

Promosso (ma non a pieni voti) anche il microfono presente. Questo può essere solo alzato e abbassato e non direzionato a proprio piacimento verso la propria bocca (risultando un po’ lontano), ma nonostante ciò i feedback ricevuti durante le sessioni di gaming e quelle di chat vocale con i propri amici sono stati più che positivi. La propria voce non risulta mai metallica, anche se non è per nulla presente una minima riduzione dei suoni ambientali. Questo comporta che qualsiasi suono abbastanza alto che arrivi dall’ambiente circostante viene inesorabilmente catturato e riprodotto nel microfono in una maniera che può risultate abbastanza fastidiosa per gli ascoltatori.

Al prezzo di 149.99 euro avrete tra le mani un headset comodo, semplice e funzionale. Le Corsair HS80 RGB Wireless, così come tutti gli altri prodotti di Corsair, fanno della qualità il loro punto forte. Il prezzo è molto alto, ma in parte è giustificato da tutte le feature offerte dal prodotto. Una piccola ammonizione dunque va segnalata per l’assenza della riduzione dei suoni ambientali del microfono integrato (e non staccabile): per la cifra di 150 euro mi sarei aspettato una maggiore cura verso questo aspetto. Ovviamente però, mi sento di consigliare questo headset a coloro in grado di spendere una cifra simile!