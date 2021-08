The Medium: trailer di lancio per PlayStation 5

The Medium torna a mostrarsi nella sua versione PlayStation 5. Presente all’evento IGN della gamescom conclusasi ieri, il titolo horror di Bloober Team si fa vedere con il trailer di lancio della versione PlayStation 5. Ad inizio agosto era invece stato pubblicato il filmato sulle funzioni del DualSense.

Il gioco, disponibile già su PC e Xbox Series X/S da gennaio, arriverà infatti sulla nuova console Sony dal 3 settembre.

Il trailer mostra gli elementi chiave della storia, e presenta sia i luoghi principali che i protagonisti, compreso the Hound – una misteriosa entità del mondo degli spiriti. Il brano della colonna sonora è “Across the shore” un tema composto da Akira Yamaoka e Arkadiusz Reikowski, e cantata da Mary Elizabeth McGlynn.

Bloober Team e Black Screen Records pubblicheranno anche The Medium Original Soundtrack su vinile e CD, con un’uscita prevista per ottobre. I preordini sono disponibili ora al prezzo di 34,00 €.

Insieme a Koch Media, oltretutto, verrà pubblicato il gioco in formato fisico e disponibile sempre dal 3 settembre su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, con The Medium: Two Worlds Special Edition, che è completo di una steelbook esclusivo, colonna sonora del gioco e artbook.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio su PS5.