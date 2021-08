Grow Song of the Evertree: aperte le registrazioni alla beta

Annunciato ad inizio giugno, Grow Song of the Evertree è un gioco sandbox con elementi di gestione della vita ed esplorazione. Il publisher 505 Games e gli sviluppatori australiani di Prideful Sloth hanno fatto sapere che sono aperte le pre-registrazioni alla fase beta privata su Steam. Per l’occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Il gioco sarà poi disponibile dal 16 novembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

In Grow Song of the Evertree i giocatori vengono introdotti nel mondo di Alaria un tempo vibrante e colorato, ormai abbandonato e invaso dal misterioso Withering. Nel corso del tempo, Alaria è svanita e il magnifico Evertree – i cui molti mondi una volta risiedevano sui suoi innumerevoli rami – ora non è altro che un alberello con il suo splendore ormai cancellato dalla memoria.

“Abbiamo amato infondere un senso di pace nei nostri giocatori con Yonder, e vogliamo continuare questa sensazione con Grow”, ha detto Cheryl Vance, Game Designer di Prideful Sloth. “Volevamo che Alaria fosse un luogo dove il giocatore si sentisse accolto. I mondi che coltivano e le città che costruiscono sono unici e personali. Che diventi la loro casa lontano da casa”.

Lasciandovi al filmato qui sott vi ricordiamo che il titolo supporta anche una nobile causa ambientale: i giocatori possono infatti aggiungere il gioco alla loro lista dei Desideri di Steam per aiutare il pianeta. Si può fare la differenza aggiungendo il gioco alla lista dei desideri, e per ogni traguardo della lista dei desideri superato, 505 Games e Prideful Sloth pianteranno alberi con i loro partner di #TeamTrees e la Arbor Day Foundation.