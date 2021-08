Tales of Arise: nuovi filmati sull’evoluzione delle tecniche

Il canale YouTube giapponese della serie Tales of, continua a pubblicare diversi filmati che mostrano alcune Arti (magie e tecniche) ricorrenti nella serie, e come si sono evolute dai vecchi giochi fino all’imminente Tales of Arise. Un paio di settimane fa erano stati pubblicati, ad esempio Guardian Field, Stalagmite e Spread.

Oggi invece sono stati mostrati Resurrection, Negative Gate e Swallow Dance.

Si vedono quindi, ad esempio, immagini da Tales of Phantasia, Tales of Destiny 2, Tales of Legendia, Tales of the Abyss, Tales of Xillia 2 nel caso di Resurrection, usato in Arise da Shionne.

Lasciandovi ai filmati qui sotto, vi ricordiamo che il JRPG uscirà il 9 settembre 2021 in Giappone, per poi uscire in tutto il mondo il 10 settembre: sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Dal 18 agosto invece è disponibile la demo su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e Xbox One. Qualora vogliate, potete dare una letta al nostro provato proprio di questa versione.