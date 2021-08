The Wonderful 101 Remastered: disponibile il DLC The Prince Vorkken

Da oggi 28 agosto è disponibile il DLC The Prince Vorkken in The Wonderful 101 Remastered titolo di Platinum Games disponibile su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Questa la descrizione del contenuto attraverso la pagina Steam:

Installando i contenuti scaricabili “The Prince Vorkken” si sblocca una nuova modalità che vi permetterà di utilizzare come personaggio principale il Principe Vorkken Ohgee, erede al trono della cometa Rhullo e leader dei pirati spaziali Guyzoch! Con il Principe Vorkken, l’abilità Multi-unione è sostituita da una “Morfonemesi” che evoca una squadra di “Unibestie” aliene!

“The Prince Vorkken” funziona anche con i contenuti scaricabili gratuiti Sfida a tempo. Usate la Morfonemesi del Principe Vorkken per aprirvi una nuova strada e magari ottenere un nuovo tempo record.

Dopo aver installato i contenuti scaricabili “The Prince Vorkken”, i giocatori possono passare liberamente dalla modalità normale a quella The Prince Vorkken e viceversa.

Lasciandovi alla lunga live stream dal SuperSummer Festival in cui era presente anche Hideki Kamiya (la parte sul DLC è verso la fine), vi rimandiamo anche, qualora lo vogliate, alla nostra recensione di questa The Wonderful 101 Remastered.

The Wonderful 101: Remastered è un gioco sviluppato da PlatinumGames, già creatore di Bayonetta, ASTRAL CHAIN, NieR:Automata e Metal Gear Rising: Revengeance! Questo gioco è il primo a essere pubblicato direttamente da PlatinumGames ed è la versione migliorata di The Wonderful 101, pubblicato da Nintendo il 15 settembre del 2013, in esclusiva per la Wii U.

– 100 eroi unici e stupefacenti, ognuno con la sua backstory e i suoi emblemi!

– Passaggio rapidissimo da un’arma a un’altra, grazie al sistema “Unite Morph”! Disegna delle forme, per passare da spade a fruste, a martelli e ad altri oggetti, e combatti con strategia e stile!

– Unite Morph va oltre la creazione di armi! Costruisci deltaplani e ponti per attraversare crepe, saltare e proiettarti ad altezze vertiginose! Usa la tua intelligenza, oltre che la tua forza, per risolvere i puzzle… e non mollare!

– Non dimenticarti: la missione di un vero eroe è proteggere! Salva i cittadini che incontri e il tuo coraggio ispirerà loro a UNIRSI! Ovviamente, per un tempo limitato.

– Le tue missioni si svolgeranno in tutto il mondo! In città, sui fondali marini, nella foresta fitta e in tanti altri luoghi interessanti!