Fatal Frame Maiden of Black Water: ecco 50 minuti di gameplay

Dopo oltre sette anni dall’uscita di Fatal Frame Maiden of Black Water, ultimo capitolo della fortunata saga horror di casa Koei Tecmo, il publisher della serie, Nintendo, ha deciso di pubblicare una versione rimasterizzata del titolo, che per la prima volta arriverà anche sulle piattaforme diverse dalle console Nintendo.

L’arrivo di questa remaster è stato svelato al Nintendo Direct dello scorso giugno, e sul finire di luglio abbiamo anche scoperto la data d’uscita, ossia il prossimo 28 ottobre. Ma prima ancora Fatal Frame Maiden of Black Water possa approdare sui nostri PC e sulle nostre console, Famitsu ci ha dato la possibilità di dare un’occhiata al titolo, condividendo, nell’ultimo episodio di Famitsu LIVE, un lungo gameplay di cinquanta minuti!

Il video (che potete vedere in fondo all’articolo) è purtroppo in lingua giapponese, ma fornisce comunque una buona anticipazione di quelli che saranno gli ambienti di gioco e su come si muoveranno i protagonisti.

Fatal Frame Maiden of Black Water uscirà il prossimo 28 ottobre (esclusivamente in digitale, come specifica il sito ufficiale), e sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Nintendo Switch e PC (via Steam). Il titolo includerà anche l’upgrade gratuito per le console di nuove generazione sulle copie current gen.