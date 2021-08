Horizon Zero Dawn: la nuova video analisi mette le versioni PS4 e PS5 a confronto

Durante il corso della gamescom, oltre a rivelare il rinvio e la data d’uscita per Horizon Forbidden West, Guerrilla Games ha annunciato e reso disponbile l’update next-gen per Horizon Zero Dawn, sbloccando tutte quelle migliorie tecniche su PlayStation 5, tra cui un framerate migliorato e caricamenti più rapidi. Per cogliere l’occasione, la redazione di GamingBolt ha condotto un’analisi tecnica mettendo al confronto entrambe le versioni.

Ad esempio, per quanto riguarda i tempi di caricamento, PlayStation 5 esce nettamente vincitore con solo 28 secondi contro l’1 minuto e 2 secondi su PlayStation 4. Inoltre, ovviamente abbiamo anche un framerate molto più alto su PlayStation 5, pari ai 60 fotogrammi al secondo contro i 30 della console old gen. Insomma, com’era lecito aspettarci, la versione PlayStation 5 dedicata ad Horizon Zero Dawn esce nettamente vincitrice contro quella PlayStation 4.

Se volete dare un’occhiata voi stessi ai miglioramenti della versione PlayStation 5, vi lasciamo in calce alla notizia il confronto tra PS5 e PS4.