Il creatore conferma: No More Heroes III segnerà la fine della serie

Disponibile sul mercato già da due giorni, ecco che No More Heroes III ritorna a far parlare di sé, titolo disponibile in esclusiva sugli scaffali dei negozi in esclusiva su Nintendo Switch. In molti giocatori aspettavano questo momento, dove stanno provando l’opera e rimanendone soddisfatti. Infatti, se voleste dare un’occhiata su ciò che ne pensiamo del prodotto, sul sito è disponibile la nostra recensione scritta da Valerio Kohler.

Detto questo, direttamente sul profilo ufficiale del gioco, su Twitter apprendiamo direttamente dal Creator del gioco, ossia SUDA 51, che No More Heroes III decreterà la fine della serie. Infatti, il titolo originariamente si sarebbe dovuto chiamare Final Bout – All Out Galactic War. Di conseguenza, questa nuova iterazione concluderà le avventure di Travis.

Insomma, No More Heroes III sarà definitivamente l’ultimo capitolo della serie, chissà cosa ha in mente SUDA 51 per i prossimi progetti.