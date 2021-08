Halo Infinite: news sul Battle Pass!

Dopo un attesa che a tratti è sembrata infinita, Halo Infinite, il nuovo capitolo della saga spaziale con protagonista Master Chief, ha finalmente confermato, durante l’Opening Night Live della Gamescom 2021, la sua data d’uscita, che sarà il prossimo 8 dicembre 2021. Anche se quella che arriverà sarà una versione priva di alcune modalità, è stato anche confermato che la campagna e il multiplayer verranno rilasciati insieme.

I fan però sono affamati di novità, e nonostante il trailer non faccia che promettere bene (come abbiamo visto nella nostra anteprima, che potete trovare qui), ci sono ancora molti dubbi e molte domande, a partire da quelle relative alla modalità multiplayer, con Halo Infinite che abbraccerà in modo più concreto concetti come uelli del Battle Pass e delle stagioni.

A queste domande ha cercato di rispondere via Twitter il community manager di 343 Industries, John Junyszek, che ha parlato del sistema di avanzamento del Battle Pass. A quanto sembra questo si baserà su delle sfide quotidiane, e la promessa è che saranno davvero molte. D’altra parte però sembra che non ci sarà un sistema di XP per-match, per cui non sarà possibile guadagnare punti esperienza semplicemente giocando delle partite, ma sarà necessario completare almeno qualcuna delle sfide quotidiane.

Secondo quanto affermato da Junyszek stesso, ci sarà un post su Halo Waypoint che fornirà ai giocatori molti dettagli in più sulla questione, per cui basterà aspettare per avere notizie ufficiali. Se questo sistema di avanzamento del Battle Pass sarà un successo o meno potremo scoprirlo soltanto a partire dall’8 dicembre in poi.