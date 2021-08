Fire Emblem Heroes: in arrivo un nuovo eroe leggendario

Micaiah, il nuovo personaggio a 5 stelle, apparirà in Fire Emblem Heroes come annunciato nell’ultimo Legendary Hero, Nintendo e Intelligent Systems: Micaiah potrà apprendere l’abilità guardia. La notizia di oggi è stata condivisa tramite un trailer. L’evento inizierà il 31 agosto e durerà fino al 7 settembre. Anche altri personaggi appariranno mentre è attivo.

Intelligent Systems ha anche rivelato nuove funzionalità in arrivo su Fire Emblem Heroes con l’aggiornamento 5.8.0, oltre alle modifiche precedentemente annunciate. Il nuovo aggiornamento arriverà su Fire Emblem Heroes il 3 agosto in Nord America e il 4 agosto in Europa e Giappone. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete qui.

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Informazioni su Micaiah

Micaiah era la leader dei Dawn Brigade, un esercito che ha combattuto per liberare Daein ed è stata coinvolto nella guerra che ha scosso Tellius. Alla fine del conflitto Micaiah è stata incoronata sovrana di un nuovo Daein, sostenuta dal popolo. Sotto la sua guida, il regno ha inaugurato un’alba radiosa.

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.