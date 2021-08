Manga: Kazuo Umezu annuncia il suo primo lavoro dopo 26 anni

Gli appassionati di manga horror sono stati estremamente delusi nello scoprire che Uzumaki, l’adattamento anime della famosa opera di Junji Ito, era stato rimandato per la seconda volta al 2022, ma per loro fortuna un annuncio inatteso ha rischiarato questo 2021: Kazuo Umezu, l’altro grande autore horror nel panorama del fumetto giapponese, lancerà il suo primo lavoro da ventisei anni a questa parte nel gennaio 2022.

Nell’annuncio, arrivato attraverso il suo profilo Twitter, Umezu ha rivelato di aver lavorato a questo progetto negli ultimi quattro anni, aggiungendo:

“È un lavoro incredibile, e quando vi avrete gettato il primo sguardo non sarete più capaci di scappare”



Umezu, nato a Koya nel 1936, è stato uno dei più prolifici autori di manga horror. La sua carriera è iniziata nel 1962 e conta numerosissime uscite, tra cui è impossibile non ricordare The Drifting Classroom, Orochi, My Name is Shingo, ma anche la commedia Makoto-chan.

Umezu si era ritirato nel 1995, dopo aver concluso 14-sai. Successivamente l’autore ha esordito come regista con il suo film autobiografico Mother, uscito in Giappone nel settembre 2014. Il suo lavoro è stato tanto importante che l’Agenzia per gli Affari Culturali gli ha corrisposto, nel marzo 2019, il premio di Commissioner degli Affari Culturali, un premio dedicato alle “personalità che hanno raggiunto taguardi riconosciuti nelle attività artistiche e culturali”