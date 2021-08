Konami: un veterano dell’azienda è al lavoro su un progetto misterioso

Konami, una delle più rilevanti compagnie del settore, è tornata a far parlare di sé. Negli ultimi mesi si sono susseguiti vari leak e rumor che hanno riguardato alcuni progetti top-secret. Si è chiacchierato molto a riguardo e le voci, quasi all’unisono, hanno ipotizzato un ritorno della saga di Silent Hill o, comunque, di saghe videoludiche di rilievo ed iconiche della software house.

Sicuramente qualcosa sta accadendo, anche perché un leak all’inizio dell’anno aveva riportato la notizia secondo cui Konami aveva in programma di riportare alla luce il videogioco survival horror (ma non solo) tramite quelli che presumibilmente potrebbero trattarsi di due reboot. Trattandosi di leak, ovviamente, la notizia non ha trovato chissà quale terreno fertile, in quanto nulla è stato ufficialmente confermato dall’azienda nipponica.

Come sottolineato dal leak, la software house avrebbe l’intenzione di riproporre sul mercato i suoi titoli più distintivi: principalmente, parliamo di Silent Hill, come già accennato, Castlevania e Metal Gear Solid, anche se tenderemmo ad escludere una collaborazione con Kojima.

Ciò che ha riportato questi rumor a galla, è stata Ikuya Nakamura, una veterana all’interno dell’azienda che è stata coinvolta nella produzione di vari capitoli di Metal Gear Solid, rivestendo molteplici ruoli (tra cui pixel artist, character designer, art director e regista). Ad oggi, invece, Nakamura pare sia al lavoro su un altro progetto videoludico misterioso per il quale lei dovrebbe essere responsabile dello scenario e del design generale del gioco, o almeno, questo è quanto si può leggere dalla sua biografia sul suo profilo Twitter.

Il suo ultimo ruolo ricoperto nella casa di sviluppo di Silent Hill è stato quello di concept art designer per Metal Gear Survive (2018) e quindi sarebbe veramente interessante capire cosa ci attende nell’imminente futuro, anche sul fronte dell’horror, in quanto recentemente Konami ha stretto una collaborazione con Bloober Team, ovvero la software house di The Medium e Layers of Fear.