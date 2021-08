PlayStation Plus: leak svela i titoli di settembre

Ormai sembra sia diventato un rito: i titoli che verranno resi disponibili sulla piattaforma PlayStation Plus per il mese di settembre, pare siano stati svelati con un leak, proprio com’è accaduto il mese scorso per i videogiochi di agosto (che erano Hunter’s Arena Legends; Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville; Tennis World Tour 2).

Adesso ci troviamo a pochissimi giorni di distanza dall’annuncio ufficiale di Sony, tramite il PlayStation Blog, per il reveal della line-up dei titoli che faranno la loro comparsa su PlayStation Plus. Ma, ovviamente, qualche dettaglio è trapelato prima che Sony potesse effettuare l’annuncio in questione.

Secondo il francese Deadlabs, i titoli gratuiti che i videogiocatori possono aspettarsi per il prossimo mese saranno tre anche questa volta. Uno di questi è il titolo nato per console current-gen che ha fatto divertire i più: stiamo parlando di Overcooked: All You Can Eat, una raccolta che è stata resa disponibile in occasione del quinto anniversario dalla pubblicazione del primo capitolo, avvenuta nel 2016. Il titolo include anche tutti i contenuti aggiuntivi e i livelli rimasterizzati per renderli più adatti alle console di più nuova generazione.

Il secondo titolo, invece, è un gioco uscito originariamente per PlayStation 4 ma che è tranquillamente riproducibile su PlayStation 5: Hitman 2 (IO Interactive, 2018), ovvero il secondo capitolo del reboot dello stealth per eccellenza in cui ricopriremo il ruolo dell’Agente 47, impegnato ancora una volta nell’assassinio di famose e pericolose personalità.

Per ultimo, sempre appartenente alla scorsa generazione di console, è Predator: Hunting Grounds (Illfonic, 2020). Si tratta dello sparatutto in prima persona in multiplayer asimmetrico che vede la competizione come uno degli elementi cardine dell’esperienza.

Sebbene questi siano i titoli che, secondo l’utente di Deadlabs, Sony avrebbe pianificato per l’abbonamento PlayStation Plus di settembre, noi vi invitiamo, come sempre, a prendere tutte le informazioni date con le famose “pinze” e di attendere, come al solito, l’annuncio ufficiale che verrà effettuato in un post nel PlayStation Blog.