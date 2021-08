Death Stranding 2 si farà, secondo Norman Reedus

Nell’attesa della Director’s Cut di Death Stranding, qualche notizia proveniente da fonti di tutto rispetto si appresta a fare il giro del web. La fonte in questione è rappresentata dall’attore Norman Reedus, il quale ha diffuso la notizia secondo cui il sequel dell’opera narrativa di Hideo Kojima sarebbe in fase di trattativa.

Che un sequel sia nei pensieri di papà Kojima non sorprende poi più di tanto: Death Stranding, dal suo lancio nel 2019, ha fatto piuttosto bene in termini economici, totalizzando più di cinque milioni di unità vendute. Questa cifra rappresenterebbe, quindi, una concreta possibilità per il titolo di vedere realizzarsi un seguito.

In occasione di un’intervista a Norman Reedus, IGN ha scoperto che questo fantomatico secondo capitolo si troverebbe attualmente nelle sue fasi preliminari:

Penso che stiano facendo un secondo Death Stranding adesso: al momento siamo in fase di negoziazione. Quindi…evviva!

Queste sono state le parole dell’attore di The Walking Dead quando gli è stato domandato del futuro di questa IP, le quali confermano la possibilità di riuscire a vedere come proseguiranno le vicende di Sam Porter Bridges. A riconferma di ciò, ci sono anche le parole di Hermen Hulst, CEO di PlayStation Studios, il quale confermò qualche tempo fa che ha tutta l’intenzione di portare avanti progetti in collaborazione con gli sviluppatori nipponici.

Ricordiamo che, inoltre, prima dell’uscita del titolo nel 2019, proprio Hideo Kojima suggerì l’idea che si sarebbero resi necessari almeno due capitoli per far piantare per bene le radici a questo nuovo genere videoludico che stava tentando farsi strada nel settore. Nell’attesa di ottenere informazioni ufficiali, noi vi ricordiamo che Death Stranding Director’s Cut vi aspetta il giorno 24 settembre su PlayStation 5.