Genshin Impact: un nuovo trailer presenta Kujou Sara

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Inoltre, nell’aggiornamento 2.1, avremo nuove isole Inazuma e alcuni nuovi personaggi. I personaggi includono Raiden, Sara e Kokomi. Avremo anche una funzione di pesca in arrivo nel gioco.

Kujou Sara, di Genshin Impact ha ricevuto il suo trailer demo. È il generale al comando dell‘esercito Tenryou, al servizio di Baal per eliminare le Vision dal mondo. Anche se il suo clan ha sempre servito Baal, la descrizione di Mihoyo fa notare che non è solo il suo dovere, ma è anche il suo desiderio di assicurarsi che l’ossessione del sovrano di manifestare l’Eternità sia portata a termine. Nel trailer Thunderous Devotion, Kujou Sara è presentata come un blow character ( un arciere) con Vision Electro. Secondo il gameplay del trailer e i dati scoperti dai vari leaker e data miner sulle sue abilità, Kujou Sara può essere paragonata a Fischl per quanto riguarda il potenziale combattivo anche se nel party il ruolo più adatto a lei e di support per altri personaggi con Vision Electro.

Un leak ha rivelato tutti i personaggi che faranno parte del primo banner. Oltre a Baal, che è il personaggio a 5 stelle, i personaggi a 4 stelle che appariranno nell’aggiornamento sono Sara, Sucrose e Xiangling. Quando si tratta dello stendardo delle armi, The Unforged e Engulfing Lightning, sono le due armi che appariranno nel banner delle armi. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.