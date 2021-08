Saints Row: gli sviluppatori difendono il reboot

“Noi non ci tireremo indietro“, questo è quanto è stato detto da Volition in seguito ad alcune reazioni dei fan scioccati dall’annuncio del reboot di Saints Row, avvenuto nella settimana appena passata in occasione del gamescom 2021 durante l’Opening Night Live, ovvero la serata che ha dato inizio alla kermesse estiva.

Dopo essere stati accusati di aver esagerato con il quarto capitolo di Saints Row, gli sviluppatori di Volition hanno dovuto ingegnarsi per capire dove avevano sbagliato e come rimediare agli errori commessi in passato. La soluzione pare poi sia stata trovata e l’annuncio durante il gamescom 2021 ne è stata la prova inconfutabile: un riavvio totale del franchise tramite il ritorno allo stile puramente criminale e action radicato nell’era contemporanea.

A nostro avviso è una decisione che può avere senso se messa a raffronto con ciò che il pubblico pensa degli ultimi capitoli della saga. Purtroppo per Volition, però, alcuni fan sembra che non l’abbiano presa granché bene. Anzi, tutt’altro. Secondo determinati fan che si sono scagliati contro la software house, questo reboot tradirebbe il mood dei passati titoli e snaturerebbe il franchise.

If anything I'm not a hater, I've been defending you guys since people called you a "GTA Clone" which wasn't true at all. Now I feel like I wasted my time defending you guys. As the boss once said "The Saints use to mean somethin, only mf that seem to rememba that is me and Gat" — Gavinator6429 (@gavinator6429) August 26, 2021

Se c’è una posizione in cui io non mi ritrovo, è quella dell’hater. Vi ho difesi sin da quando le persone vi chiamavano “i cloni di GTA”, cosa che non era affatto vera. Ora sento di aver sprecato del tempo a difendervi. Come una volta disse il capo: “I Santi una volta avevano un significato, gli unici a ricordarlo siamo io e la pistola.”

Di getto, è arrivata anche la risposta direttamente dal profilo Twitter ufficiale di Saints Row:

We are not backing down on this game. We get it, it’s new and it’s a shock reaction to a reboot like no other. The gif was supposed to convey that. — Saints Row (@SaintsRow) August 26, 2021

Noi non ci tireremo indietro su questo gioco. Capiamo che si tratta di un titolo nuovo e la reazione di shock ci sta ad un reboot come mai si era visto fin ora. La GIF dovrebbe trasmettere il messaggio.

Saints Row verrà lanciato da Volition il 25 febbraio 2022 su console PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC (in via esclusiva tramite l’Epic Games Store).