Humankind: vinci un PC ed altri magnifici premi con il Map Creation Contest

Humankind è uscito questo mese e, per l’occasione, AMPLITUDE Studios sta portando avanti un’iniziativa molto interessante che riguarda il titolo strategico a tema storico. Prima di vedere meglio di che cosa si tratta, vi ricordiamo che il gioco è disponibile e giocabile su PC e su Game Pass.

AMPLITUDE Studios è lieto di lanciare un contest creato su misura per Humankind. Il concorso in questione è il “Map Creation Contest“, il quale mette in palio per i vincitori un PC a tema (realizzato da Intel) e tanti altri magnifici premi! Il contest è dedicato ai fan del titolo che vogliono mettersi alla prova in qualità di cartografi in erba.

Tutto quello che i partecipanti dovranno fare sarà realizzare delle mappe (tutte quelle che vogliono) ed inviarle prontamente a questo sito entro (e non oltre) lunedì 6 settembre 2021 alle ore 18.00 italiane. Allo scoccare delle 18, il team di AMPLITUDE provvederà a selezionare le 10 mappe migliori, le quali verranno rivelate durante una live-streaming su Twitch il 16 settembre.

Oltre alle dieci mappe che verranno rivelate durante la diretta sul canale Twitch ufficiale della software house, verrà svelata anche quella che ha racimolato il maggior numero di abbonamenti da parte della community. Il creatore di quest’ultima mappa verrà ricompensato tramite un premio aggiuntivo!

Se non sapete da che parte girarvi per dare inizio a questa esperienza creativa, non vi preoccupate! Tutti i giocatori che si sentono confusi dall’editor delle mappe che troverete in-game, potranno fare affidamento su un manuale apposito, oltre a poter fare riferimento alla community su Games2Gether.

I premi in palio, oltre al già citato PC a tema Humankind, sono elencati sul sito ufficiale del Map Creation Contest e, inoltre, li troverete rappresentati nell’immagine che si trova in calce all’articolo. Ricordiamo che tutte le mappe che riuscirete a creare dovranno essere consegnate necessariamente entro il 6 settembre, ore 18.00.

crea