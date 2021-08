Lake: svelato il gameplay di questo rilassante indie

Lake, il nuovissimo titolo indipendente nato dalle menti di Gamious, sta per arrivare. Tra un paio di giorni, infatti, i giocatori potranno finalmente mettere le mani su questa rilassante ed interessante esperienza narrativa. Proprio in occasione della gamescom 2021, appena conclusa, è stato presentato un video gameplay basato su alcuni momenti di gioco.

Come già accennato qui, la protagonista sarà Meredith Weiss che si ritroverà catapultata presso la tranquilla cittadina lacustre di Providence Oaks, in Oregon. Qui, Meredith ricoprirà il ruolo di postina per le persone del luogo ed intratterrà dei rapporti amicali con le stesse, mentre cercherà di avvicinarsi sempre di più al passato del padre.

Il video basato sul gameplay di Lake, creato dal director Dylan Nagel, ha per oggetto una giornata tipica di Meredith: dal momento della sveglia alle varie interazioni con i personaggi di cui si circonda. Non solo, scopriremo qualcosa di più di Jack Reynolds, ovvero l’uomo che presenta un programma radiofonico.

Mentre avremo modo di guidare il camion della posta durante il nostro orario di lavoro, potremo ascoltare vari commenti della protagonista ogni volta che ci avvicineremo a luoghi chiave del racconto o che suscitano in lei dei ricordi relativi ai periodi della sua infanzia, come ad esempio il luogo in cui diede il suo primo bacio.

Ciò che affascina del gameplay è anche la possibilità offertaci di scegliere il modo in cui interagire con i vari abitanti di Providence Oaks: avremo, appunto, sempre l’occasione di scegliere tra due o più opzioni di dialogo (un po’ alla Life Is Strange, per intenderci). A seconda delle decisioni che prenderà Meredith, la storia muterà, prendendo una direzione sempre differente. Alla fine, l’obiettivo finale del giocatore, sarà far scegliere alla protagonista se lasciare la cittadina o meno.

Il distensivo Lake approderà su PC (via Steam), Xbox Series X/S e Xbox One a partire da dopodomani, ovvero dall’1 settembre 2021.