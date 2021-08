Dark Deity arriva su Nintendo Switch nel 2022

La versione per Nintendo Switch di Dark Deity è stata confermata questa settimana per il lancio nel 2022. Il gioco apparentemente trae ispirazione dalla serie Fire Emblem della Nintendo ed è stato molto apprezzato come un gioco imperdibile per i fan di questo particolare genere. Nel gioco sono presenti 30 personaggi memorabili, oltre 50 classi sbloccabili e centinaia di armi, incantesimi e abilità da scatenare sul campo di battaglia. Proprio come in Fire Emblem, è possibile scegliere diversi finali della storia ed è possibile impostare varie difficoltà.

I giocatori comanderanno eroi leggendari per ricostruire una terra divisa da giuramenti infranti, guerre spericolate e poteri arcani segreti. Le conquiste tecnologiche e culturali di una civiltà un tempo grande ora si trovano nelle rovine di antichi templi in tutto il mondo di Terrazael. Il gioco si svolge molto tempo dopo che la potente storia della società è stata spenta da una potente e misteriosa Calamità. La gente di Etlan vacilla sull’orlo di una guerra totale. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Caratteristiche principali

Strategia attraverso 28 capitoli con iconici scenari di combattimento a turni e obiettivi che metteranno alla prova le tue tattiche, mentre le tue unità guadagneranno esperienza.

attraverso 28 capitoli con iconici scenari di combattimento a turni e obiettivi che metteranno alla prova le tue tattiche, mentre le tue unità guadagneranno esperienza. Scegli tra 54 classi di personaggi distinte, ognuna con le proprie abilità e capacità, assicurando che ogni partita sia unica. Affronta un’ampia varietà di nemici mentre guidi il destino delle tue unità verso la loro forma definitiva.

tra 54 classi di personaggi distinte, ognuna con le proprie abilità e capacità, assicurando che ogni partita sia unica. Affronta un’ampia varietà di nemici mentre guidi il destino delle tue unità verso la loro forma definitiva. Viaggia con 30 memorabili personaggi giocabili con diversi background, personalità e motivazioni, mentre si preparano a cambiare Terrazael per sempre.

con 30 memorabili personaggi giocabili con diversi background, personalità e motivazioni, mentre si preparano a cambiare Terrazael per sempre. Stringi amicizie mentre le unità si uniscono nel vivo della battaglia. Le relazioni tra i personaggi si evolvono in oltre 400 conversazioni diverse che mostrano uno scorcio di vita oltre il campo di battaglia con implicazioni di gioco reali e tangibili.

amicizie mentre le unità si uniscono nel vivo della battaglia. Le relazioni tra i personaggi si evolvono in oltre 400 conversazioni diverse che mostrano uno scorcio di vita oltre il campo di battaglia con implicazioni di gioco reali e tangibili. Equipaggia la tua squadra con una vasta gamma di centinaia di armi e incantesimi aggiornabili per ottenere un vantaggio ai margini della battaglia.

la tua squadra con una vasta gamma di centinaia di armi e incantesimi aggiornabili per ottenere un vantaggio ai margini della battaglia. Scopri orde di manufatti divini e antichi sparsi in tutto il mondo che trasformeranno le abilità e i destini di coloro che li maneggiano.

Dark Deity è disponibile su PC tramite Steam, mentre dal 2022 sarà disponibile anche su Nintendo Switch.