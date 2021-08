Cowboy Bebop: Daniella Pineda risponde alle critiche dei fan

Il live-action di Cowboy Bebop esordirà su Netflix il prossimo 19 novembre, ma nonostante questo i fan hanno potuto dare una prima occhiata all’adattamento dell’opera di Shinichiro Watanabe, grazie alle foto dal set condivise di recente. Proprio quelle foto però hanno scatenato una polemica tra gli appassionati, che non hanno perdonato a Netflix il costume scelto per il personaggio di Faye Valentine, a loro parere non abbastanza aderente a quello originale dell’anime.

Nell’opera di Watanabe infatti, la cacciatrice di taglie indossa una camicia rossa con una scollatura vertiginosa e di provocanti shorts dorati. Un abbigliamento profondamente diverso dai pantaloni neri e dalla giacca di pelle che il personaggio indosserà nel live-action.

A queste critiche ha voluto ribattere direttamente Daniella Pineda, l’attrice che intepreta la parte di Faye Valentine in Cowboy Bebop, che con una storia Instagram (che potete vedere in fondo all’articolo) ha sarcasticamente risposto a tutte le polemiche dei fan:

“Volevo scusarmi con i fan perché non rispecchio anatomicamente il personaggio di Faye Valentine. 1 metro e 80, quinta di seno, vitino da vespa. Hanno cercato ovunque una donna del genere ma non l’hanno trovata. Strano. Così si sono accontentati del mio culo basso.”

La Pineda ha che scherzato sul fatto che Netflix avrebbe provato a usare una macchina del tempo per cambiare i suoi genitori e quindi il suo patrimonio genetico, per tentare di farla risultare più bella e aderente al personaggio della Valentine.

Per quanto riguarda il costume, anche qui l’attrice ha voluto scusarsi in maniera sarcastica per la scelta di cambiarlo:

“Volevo scusarmi se l’outfit che indosso non è esattamente quello che indossa lei nell’anime. Sapete ci abbiamo provato, ma fare degli stunt vestiti di un fazzoletto… quella cosa spariva o si rompeva, qualche volta andava semplicemente persa. Comunque hanno fatto un paio di quei costumi originali, ma finivano sempre per scomparire in una delle mie varie fessure per non essere mai più ritrovati, quindi abbiamo dovuto fare qualcosa che potesse sopravvivere alla prova del tempo”

Insomma, una risposta pungente per una polemica che sembrava, fin dall’inizio, estremamente fuori luogo.

Daniella Pineda comparirà in Cowboy Bebop al fianco di John Cho, che interpreterà il protagonista, Spike Spiegel, e Mustafa Shakir nel ruolo di Jet Black. La versione live-action dell’acclamato anime di Watanabe seguirà il variopinto gruppo di cacciatori di taglie che viaggiano attraverso la galassia nell’astronave Bebop cercando i sfuggire al loro passato. L’opera è una vera e propria pietra miliare del medium, che ha aiutato a rendere gli anime famosi anche al di fuori dei confini nipponici, e i fan dovrebbero sperare che il lavoro di Netflix sappia rispondere alle aspettative che gli si sono create intorno durante la sua tormentata lavorazione.