Shadow Tactics Blades of The Shogun – Aiko’s Choice arriva a dicembre

Con la Gamescom 2021 che volge al termine, Mimimi Games ha pubblicato il primo trailer di gioco per Aiko’s Choice , l’espansione standalone per il suo acclamato titolo stealth Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Il trailer mostra l’intera squadra di nuovo insieme per una nuova storia che si svolge durante il gioco base. L’espansione è prevista per dicembre 2021. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Aiko’s Choice è una nuova espansione indipendente per il celebre gioco stealth tattico Shadow Tactics: Blades of the Shogun, ambientato nel Giappone del periodo Edo. Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice si concentra su una delle protagoniste del gioco principale, l’abile kunoichi Aiko: una vera maestra della mimetizzazione che può distrarre i nemici travestendosi da geisha. Aiko era convinta di essersi lasciata alle spalle la sua vecchia vita, ma un nuovo nemico legato al suo passato riappare dal nulla per sfidarla. E così, parte alla caccia dei fantasmi del proprio passato con l’aiuto della sua squadra di abili assassini. L’espansione include tre missioni principali in nuove ambientazioni, oltre a tre missioni secondarie più brevi.

Riscoprite le stesse meccaniche del gioco principale, prendendo il controllo di una squadra di abili assassini in grado di sfruttare l’oscurità per infiltrarsi tra decine di nemici. Scegliete l’approccio che preferite per penetrare nelle basi nemiche, tra accampamenti nascosti nella foresta o vivaci città del periodo Edo. Potete piazzare trappole, avvelenare e distrarre gli avversari, o evitare persino ogni contatto con il nemico. Pianificate con attenzione ogni mossa e sfruttate le tattiche migliori per sbarazzarvi dei nemici e completare ciascuna delle impegnative missioni.

In definitiva, la scelta di Aiko potrebbe dettare il destino dei suoi avversari (che a quanto pare hanno collegamenti con il suo passato). Shadow Tactics: Blades of the Shogun – Aiko’s Choice uscirà prima per PC tramite Steam, anche se potrebbe arrivare per PS4 e Xbox One in seguito.