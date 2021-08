Dice Legacy vince il premio come “Most Original Game” alla gamescom

L’originalissimo Indie Game Dice Legacy di DESTINYbit e Ravenscourt ha vinto il premio come Most Original Game alla gamescom 2021. Con Dice Legacy, lo sviluppatore DESTINYbit ha deciso di dare vita ad un nuovo approccio per i costruttori di città e unire le loro passioni per i giochi da tavolo e digitali. Il gioco, infatti, lo fa mescolando con successo generi diversi dal city-building al survival roguelike fino allo strategico.

Il risultato: un’esperienza di gioco completamente nuova e acclamata dalla critica. Per l’occasione c’è anche un nuovo trailer che mette in evidenza un’importante caratteristica del gioco: il Dice Crafting. Potenzia i tuoi dadi o forgia due dadi insieme per creare nuove combinazioni uniche che meglio si adattano al tuo stile di gioco.

Dice Legacy sarà pubblicato su Nintendo Switch e PC il 9 settembre 2021 con Ravenscourt che fornirà un supporto completo per la pubblicazione globale.

Dice Legacy è un roguelike survival city-builder. I giocatori useranno i dadi per fondare una città medievale in un affascinante mondo ad anello e per far crescere la loro società. Ogni azione si basa sul lancio di un dado a sei facce, dalla semina e raccolta alla creazione di catene di approvvigionamento o al combattimento. In Dice Legacy, i dadi rappresentano la forza lavoro.

In qualità di sovrano, costruttore, conquistatore o commerciante, i giocatori dovranno fornire ai loro dadi nutrimento e cura o assistere alla scomparsa dei loro sudditi. Bilanciare esplorazione, raccolta di risorse, costruzione e conquista è la chiave mentre la minaccia sempre presente di fazioni misteriose incombe.