Call of Duty Vanguard: un leak svela il peso d’installazione dell’Early Access beta

Secondo quanto svelato nel corso delle recenti ore, sembrerebbe sia stato leakato il peso d’installazione della versione PlayStation 5 dedicato interamente a Call of Duty Vanguard, titolo che arriverà dal 5 novembre su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, dove potete leggere la nostra anteprima del video gameplay legato alla campagna e al provato dell’alpha su PS5.

La fonte che ha riportato questa notizia è PlayStation Game Size che, su Twitter, ci informa il peso in totale della versione PlayStation 5. Ebbene, a quanto pare, non solo son presenti delle differenze tra le varie regioni, ma l’edizione europea peserà 10GB in totale. Questo non dovrebbe differire troppo dalle altre versioni, ossia quelle PC e Xbox, le quali dovrebbero avvicinarsi a questo peso d’installazione.