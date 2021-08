La grafica nei videogames: come è cambiata negli ultimi 10 anni

Se hai deciso di aprire questo articolo vuol dire che sei un appassionato di videogiochi, e se lo sei significa che molto probabilmente avrai visto in prima persona quanto sono cambiati dagli albori ad oggi.

I cambiamenti principali nei videogiochi riguardano soprattutto la grafica, con l’obiettivo finale di rendere l’esperienza di gioco più coinvolgente possibile per il gamer.

Si è dimostrato che molti giocatori sono attratti e scelgono, anche nei casinò online, i giochi con la grafica migliore. Per farti un’idea puoi visitare le più famose Poker Room online in Italia.

Sapevi poi che giocare ai videogiochi possiede tantissimi effetti positivi sul nostro corpo e sul nostro cervello?

Studi scientifici hanno dimostrato che oltre a migliorare notevolmente la coordinazione e la reattività, può essere un buon metodo per aumentare la memoria.

Scopri altri metodi per migliorare la tua memoria ed essere più performante.

Tornando a noi, l’esperienza di gioco diventa estremamente coinvolgente quando si passa dal 2D al 3D, alla tridimensionalità, quindi a un quasi totale realismo.

Il passaggio al 3D, avvenuto intorno a metà degli anni ‘90, segna una svolta perché ha varie caratteristiche attraenti tra cui: movimenti illimitati, nessuna inquadratura fissa, ovviamente tridimensionalità di personaggi e sfondo e molti altri.

Per avere la migliore esperienza di gioco di sempre bisogna fare attenzione anche all’hardware, in particolare al CPU e al GPU, nonché alla risoluzione, che altro non è che il grado di dettaglio in cui si vede un immagine.

La risoluzione è molto importante perché si basa sul pixellaggio, ovvero il numero di pixel totali.

Attualmente la risoluzione standard è di 1920 x 1080, ma nei monitor da gaming si può arrivare anche a 2560×1440, il cosiddetto 4K.

Altri fattori importanti sono l’Aspect Ratio, ovvero il rapporto matematico tra lunghezza e altezza dell’immagine e il PPI, il pixel per inch, questo perché maggiore è il numero di pixel, maggiore sarà la qualità dell’immagine stessa.

Gli effetti grafici più recenti

Vediamo alcuni degli effetti grafici più recenti: