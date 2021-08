Resident Evil Welcome to Raccoon City: prime immagini del film

Sono state mostrate le prime immagini del film Resident Evil Welcome to Raccoon City, la pellicola di Screen Gems che non si rifà ai titoli cinematografici della serie, ma riprende dalle origini dei giochi Capcom. Potete vedere tre immagini, in fondo alla notizia, delle nuove versioni per il grande schermo di Claire e Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy, Albert Wesker e altri personaggi della saga.

Il film è scritto e diretto da Johannes Roberts ed è basato sui primi due giochi di Resident Evil. Racconta come Raccoon City sia passata dall’essere una città industriale ad una città morente del Midwest, diventata il ground zero per l’epidemia del t-Virus.

In una nuova intervista con IGN, Roberts ha mostrato le differenze tra il suo film e i film precedenti con Milla Jovovich, e come il suo approccio registico qui attinge non solo dai giochi Capcom ma anche dalla vecchia scuola di cinema di genere.

Ricordiamo che l’uscita di Resident Evil Welcome to Raccoon City è prevista per il 24 novembre in America, mentre il 26 novembre qui in Italia.

Qui sotto potete vedere le tre immagini pubblicate da IGN: nella prima ci sono Leon S. Kennedy (Avan Jogia) e Claire Redfield (Kaya Scodelario). Nella seconda, da sinistra a destra Albert Wesker (Tom Hopper), Richard Aiken (Chad Rook), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) e Chris Redfield (Robbie Amell). La terza foto mostra Lisa Trevor (Marina Mazepa) nella sua forma dopo gli esperimenti della Umbrella Corporation.