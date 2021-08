MSI “End of Summer Promo”: tanti laptop in offerta

MSI ha annunciato la campagna “End of Summer Promo”, che da oggi e fino al 7 settembre consente di acquistare diversi modelli di notebook con forti sconti. Chi desidera da tempo un latop sottile e leggero, ideale come compagno quotidiano e per giocare, ma non ha mai potuto acquistarlo per motivi di budget, potrà finalmente soddisfare il proprio desiderio. Nella promozione, infatti, sono inclusi due diversi notebook della serie GF63Thin, tra cui un modello con display da 15,6” FHD, Intel I5-10500H e NVIDIA GTX1650MaxQ, che sarà in vendita a soli 799 euro, anziché 1049 euro, che sarà affiancato dal compatto e veloce GF65 Thin, equipaggiato con grafica RTX 3060, acquistabile a 1.199 euro, anziché 1.599 euro. Sempre dedicati a chi ricerca un notebook gaming sono il nuovo e potente Pulse GL76 con ampio display da 17,3” FHD, Intel I7-11800H e Nvidia RTX 3060 (1.699 euro, anziché 1.899 euro) e il Katana GF66, che dispone di display da 15,6” FHD a 144Hz, processore Intel I7-11800H e GPU Nvidia RTX 3050 (1.249 euro, anziché 1.399).

Coloro che sono alla ricerca, invece, di un notebook con cui lavorare non dovranno farsi sfuggire il Summit E15, con display da 15.6” FHD touch, processore Intel Core I7-1185G7 e GPU Nvidia GTX 1650 Ti Max-Q (1.799 euro, anziché 1.999), e il convertibile 2 in 1 Summit E13 Flip, che può essere utilizzato sia come notebook sia come tablet (1.649 euro, anziché 1.949), oppure il piccolo Prestige 14Evo (piattaforma Intel Evo) con display da 14” FHD, processore Intel Core I7-1185G7 e grafica Intel Iris Xe (1.099 euro, anziché 1.399).

Infine, perfetti per chi farà a breve ritorno sui banchi di scuola o in università sono, invece, i diversi modelli delle serie Modern 14 e 15, rispettivamente equipaggiati con display da 14” e 15,6”, che sono acquistabili con sconti fino al 17% e prezzi che vanno dai 499 euro ai 699 euro. Tutti i notebook oggetto della campagna “End of Summer Sale” sono in vendita su Amazon: https://amzn.to/38qNzHk