gamescom 2021: numeri in salita rispetto allo scorso anno

La gamescom 2021 ha fatto compiere un importante passo avanti nel secondo anno come evento puramente digitale della kermesse di Colonia. Numerosi aspetti del format digitale sono stati ottimizzati, con centinaia di partner soddisfatti dell’evento e milioni di fan in tutto il mondo. Lo spettacolo di apertura “gamescom: Opening Night Live” (che abbiamo seguito insieme anche sul nostro canale Twitch), condotto da Geoff Keighley ha raggiunto circa 5,8 milioni di spettatori dal vivo, ovvero oltre il 30% in più rispetto al 2020, con circa 2 milioni di spettatori contemporaneamente. In tutto, quest’anno 13 milioni di persone hanno guardato i programmi della gamescom, con un aumento del 30% rispetto all’anno precedente. gamescom è stato seguito in più di 180 paesi in tutto il mondo.

Il format gamescom: Awesome Indies, lanciato lo scorso anno, è cresciuto enormemente in portata, raggiungendo 500.000 spettatori dal vivo quest’anno, quindi più che raddoppiando il suo pubblico. Un chiaro segno che il mix di emozionanti rivelazioni indie è andato molto bene con la comunità. Insieme all’Indie Arena Booth Online e alla forte crescita dello Steam Festival, gamescom è stata quindi in grado di espandere ulteriormente la sua posizione come evento internazionale top per gli sviluppatori indipendenti.

Felix Falk, Managing Director of games – Association of the German Games Industry ha detto: “La gamescom 2021 si è affidata interamente al potere della community. Che si tratti di co-streaming della gamescom: Opening Night Live, di eventi congiunti alla gamescom EPIX o anche della nostra campagna di raccolta fondi: i numerosi programmi, le campagne e l’hub centrale dei contenuti gamescom sono stati utilizzati milioni di volte dalla community di tutto il mondo. Inoltre, quest’anno abbiamo creato un numero particolarmente elevato di opportunità di interazione per creare l’atmosfera incomparabile di gamescom digitalmente. Sono molto contento che la gamescom 2021 con i suoi numerosi ulteriori sviluppi sia stata accolta così bene. Questo lo rende un grande successo per noi e per tutti i partner coinvolti”.

Oliver Frese, amministratore delegato e COO di Koelnmesse: “Sono davvero entusiasta di come la nostra offerta digitale sia stata recepita dalla comunità mondiale anche quest’anno. Molto cuore e anima sono stati dedicati all’ulteriore sviluppo dei nostri spettacoli, il nostro hub di contenuti gamescom e le nostre collaborazioni da parte dell’intero team e dei numerosi partner – e ha dato i suoi frutti. I numeri parlano da soli e abbiamo sicuramente difeso la nostra pole position come evento digitale globale. Questo ci mette nella migliore posizione possibile per portare la community e l’industria insieme con ancora più successo il prossimo anno con una gamescom ibrida 2022, sia in loco a Colonia che online.”