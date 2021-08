Watch Dogs Legion: trailer di lancio del crossover con La Casa di Carta

Ubisoft ha da poco pubblicato il trailer di lancio del crossover tra Watch Dogs Legion e La Casa di Carta. Nel filmato si vedono infatti dei rapinatori che stanno andando alla Banca d’Inghilterra vestiti con le celebri tute rosse e la maschera di Salvador Dalì della serie spagnola (che ricordiamo, arriverà il 3 settembre su Netflix con la prima parte della quinta stagione), e di come la missione sia potenzialmente suicida per conto di un amico che si è fatto una reputazione per lavori del genere a Madrid.

Questa la descrizione che accompagna il video:

La Casa di Carta prende il sopravvento in Watch Dogs: Legion, come parte di un’esclusiva missione co-op. Preparati e lanciati in un furto di criptovalute per la Resistenza! Completa questa sfida con gli amici e sblocca una skin esclusiva per le tue reclute.

Lasciandovi al filmato qui sotto ricordiamo che, a proposito di cross-over e di Legion, pochi giorni fa era toccato ad Assassin’s Creed.