The Last Oricru: ecco il nuovo trailer

Presentato a giugno, The Last Oricru torna a mostrarsi, con un nuovo trailer.

Prime Matter e GoldKnights rivelano un nuovo assaggio di gameplay del loro titolo di debutto, l’RPG d’azione The Last Oricru. Uscirà in digitale nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, trascinando i giocatori nella sanguinosa guerra civile per la supremazia di Wardenia. L’esperienza per giocatore singolo e cooperativa combina scelte significative della trama con un sistema di combattimento impegnativo e basato sulle abilità che sfiderà i giocatori sia 1 contro 1 che in battaglie di massa contro più nemici.

The Last Oricru offre un sistema cooperativo a cui è possibile accedere dopo il tutorial per l’intero gioco. Un sistema hop-in/hop-out consente a un secondo giocatore di entrare in azione in qualsiasi momento e di abbandonarlo di nuovo con la stessa facilità. Una corrispondenza di livello assicura di offrire un’esperienza fluida. Il sistema Co-op offre un altro livello integrale al gioco e consente reazioni a catena speciali con il tuo partner, nuovi percorsi ed enigmi che possono essere affrontati e persino trappole speciali per boss che non potrebbero essere attivate da solo.

Per celebrare l’occasione, Prime Matter e GoldKnights, hanno lanciato la pagina su Steam per chi vuole dare un’occhiata per maggiori informazioni e per inserire eventualmente il gioco nella lista dei desideri.