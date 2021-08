Dead Space: EA Motive terrà un livestreaming nella giornata di oggi

Pronti per dare un primissimo sguardo al remake di Dead Space? L’appuntamento è fissato allora per questa sera (martedì 31 agosto) sul canale Twitch di EA Motive. Il team di sviluppo dedicherà una diretta al survival-horror, ma al momento non sappiamo di preciso cosa verrà mostrato alle ore 19:00, orario d’inizio della live.

Dunque, con ogni probabilità verranno mostrati alcuni artwork e qualche video che mostrerà gli sviluppatori in azione e intenti a realizzare il remake dell’amato survival horror targato Electronic Arts. La speranza però è di assistere al reveal vero e proprio del gameplay. Intanto, sappiamo che i remake di Resdient Evil hanno ispirato quello di EA Motive. Non conoscete la trama della serie? Vi rinfreschiamo noi la memoria!

The passionate team at @MotiveStudio are bringing you in for a very early look at the development of #DeadSpace.

Tune in to our stream tomorrow at 10am PT / 1pm ET. https://t.co/woBW8jSB8z pic.twitter.com/Jb1D0foen9

— Dead Space (@deadspace) August 30, 2021