The Elder Scrolls VI approderà solo su console Xbox

Se Pete Hines di Bethesda ha affermato che la società non si è dimenticata dei fan PlayStation e delle piattaforme di Sony Interactive Entertainment, specificando però che da adesso in avanti molti titoli di Bethesda non arriveranno più su PlayStation 5 e PlayStation 4, il noto giornalista Jeff Grubb ha praticamente spento ogni possibilità che i prossimi titoli dell’azienda possano essere pubblicati anche su PS5 e PS4. A cominciare dall’attesissimo The Elder Scrolls VI.

Tramite il suo profilo Twitter, Grubb ha sentenziato che The Elder Scrolls VI è pianificato solo per console Xbox, ossia Xbox Series X/S (e forse anche su Xbox One se non sarà solo next-gen), oltre che ovviamente su PC Windows 10. Questo perché Microsoft vuole far fruttare l’investimento fatto con Bethesda sia per vendere più console, ma anche per consolidare e spingere sempre di più l’Xbox Game Pass, proponendo così al lancio i suoi titoli esclusivi, vedi Starfield (atteso il 22 novembre 2022) che sarà un’altra esclusiva Microsoft.