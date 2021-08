Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin: la nuova patch arriva il 2 settembre

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin riceverà diversi nuovi mostri e missioni il 2 settembre con il rilascio del nuovo aggiornamento. È stato pubblicato un nuovo trailer, che mostrai nuovi monstie Soulseer Mizutsune, Oroshi Kirin e Elderfrost Gammoth.

Nello stesso giorno verranno aggiunte nuove missioni cooperative che comportano la raccolta di acqua e uova di ghiaccio. Il 16 settembre, inoltre, verranno aggiunte due nuove missioni Slay contro Soulseer Mizutsune e Elderfrost Gammoth. Ci saranno anche due nuove missioni per Mizutsune e Gammoth insieme a una ricerca esplorativa per il Fated Four Den. La patch porta anche la sua parte di correzioni di bug e miglioramenti, inclusa una correzione per un problema che farebbe tornare un compagno di battaglia o un Monstie dal livello 99 al livello 1 in determinate condizioni. Dai un’occhiata alle note complete sulla patch qui per maggiori dettagli.

Storia

Un legame che ha il potere di distruggere il mondo. Quando le ali si dispiegheranno, una catastrofe si abbatterà sulla terra. La tua vita non sarà più la stessa dopo il fatidico incontro con il leggendario Rathalos.

È la notte di un festival a Mahana, il villaggio centrale dell’isola di Hakolo. I Rathalos di tutto il mondo stanno svanendo. Sei il nipote di Red, il cui Monstie era il Ratha guardiano, il venerato protettore dell’isola di Hakolo. Quando decidi di fare esperienza come Rider, incontri Ena, una ragazza wyverniana che un tempo conosceva Red. Per proteggere l’uovo che il Ratha guardiano le ha affidato, decidete di lasciare l’isola insieme. Una serie di strani eventi iniziano a verificarsi all’improvviso. Mentre cerchi di capire cosa sta causando queste anomalie ambientali, l’uovo finalmente si schiude. Nasce un Rathalos con delle piccole ali, incapace di volare.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam.