Lost Judgment: rivelato il cast tramite trailer

Lost Judgment sta per arrivare sugli scaffali dei negozi e, ogni giorno, veniamo a conoscenza di nuovi succosissimi dettagli di cui i fan della serie non possono assolutamente fare a meno. Quest’oggi, dopo aver approfondito le meccaniche di gameplay e le premesse della trama negli scorsi trailer, Ryu Ga Gotoku si è voluto soffermare sul magnifico cast di doppiatori inglesi che darà vita agli abitanti di Kamurocho.

Nelle vesti del detective privato di Kamurocho, torna Greg Chun a prestare la voce a Takayuki Yagami, protagonista assoluto di Lost Judgment. Altro gradito ritorno è quello di Crispin Freeman, l’interprete del fidato amico di Tak, Kaito. Anche Stephanie Sheh rientra nel cast per riprendere il ruolo dell’avvocatessa Saori Shirosaki, così come Mark Whitten per l’interpretazione del misterioso Sugiura.

Oltre a questo già noto cast, è stato rivelato tramite un trailer il nuovo gruppo di doppiatori inglesi che darà la voce ai nuovi personaggi introdotti in questo sequel. Per Kazuki Soma ci sarà Matt Y. King, Todd Haberkorn, invece, ricoprirà il ruolo di Jin Kuwana, mentre Artt Buttler sarà Akihiko Ehara. Infine, ci saranno Erica Lindbeck nel ruolo di Yoko Sawa e Brent Mukai per Daimu Akutsu.

Un folto gruppo di doppiatori, quindi, ci attende in questo nuovo capitolo dello spin-off dell’action JRPG Yakuza. Da Scott Strichart (direttore della localizzazione) veniamo a sapere che, purtroppo, a causa delle tempistiche particolarmente ristrette nello sviluppo della localizzazione del titolo, questo non presenterà un labiale perfettamente sincronizzato con le voci inglesi (come, invece, lo era in Yakuza: Like a Dragon).

Lost Judgment vi aspetta su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S e, di seguito, potrete visionare il trailer rilasciato da SEGA.