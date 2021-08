Story of Seasons Pioneers of Olive Town: annunciato il DLC crossover con Sakuna

Marvelous ha rivelato un nuovo DLC per il 25° anniversario della serie Story of Seasons che prevede un crossover tra Story of Seasons: Pioneers of Olive Town e Sakuna: Of Rice and Ruin. Questo DLC gratuito può essere scaricato a partire dal 15 settembre e sarà disponibile fino al 30 marzo 2022. I giocatori possono ottenere l’abito Princess Sakuna’s Heavenly Garb.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town e Sakuna: Of Rice e Ruin sono entrambi dell’editore Marvelous. Entrambi i giochi hanno avuto molto successo anche tornando ai loro debutti originali. Alla fine di marzo, è stato confermato che il nuovo titolo di Story of Seasons Switch aveva venduto oltre 700.000 copie. Per quanto riguarda Sakuna, quello ha venduto oltre un milione di unità. I personaggi di Sakuna sono apparsi anche in Super Smash Bros. Ultimate con i loro Spirit e, se ciò non bastasse, una speciale figura di Pop Up Parade si basa sul modo in cui raffigura Sakuna stessa. Di seguito una panoramica di Story of Seasons:

Ispirato dai racconti dei giorni pionieristici del nonno, il protagonista decide di fare le valigie e lasciare il trambusto della vita cittadina per la frontiera di Olive Town. Quando arriva, incontra Victor, il sindaco della città e il vecchio amico del nonno che lo porta nella vecchia fattoria, bonificata dalla natura nel corso degli anni. Il protagonista è determinato a ridare vita al sogno del nonno e seguire le sue orme, rimboccandosi le maniche e mettendosi subito al lavoro. Olive Town, si trova a pochi passi dalla fattoria, ed è una città portuale costruita sulla punta di una penisola. Potrebbe essere una cittadina tranquilla, ma ospita tutta una serie di personaggi unici.



Story of Seasons: Pioneers of Olive Town è stato originariamente lanciato per Switch in Giappone il 25 febbraio di quest’anno. È poi arrivato in Nord America il 23 marzo, seguito dall’Europa il 26 marzo. Sakuna: Of Rice and Ruin, sviluppato da Edelweiss, lanciato il 10 novembre 2020 in Nord America, il 12 novembre in Giappone e il 20 novembre in Europa.