NBA 2K22 si mostra in un gameplay trailer

L’uscita di NBA 2K22 è imminente, eppure solo di recente è stato reso pubblico il trailer inerente al gameplay del titolo inerente al basket. A questo proposito, Visual Concepts e 2K Sports hanno pubblicato proprio poche ore fa il trailer che riguarda le feature next-gen del gioco in questione.

Il video in cui viene mostrato NBA 2K22, il quale sarà visionabile a fondo pagina, non pone l’accento sulle meccaniche di gameplay più di quel tanto. Queste, infatti, vengono appena accennate perché le vere protagoniste del trailer sono le animazioni dei volti e il dettaglio nella resa anatomica, con tanto di focus sugli effetti di sudore sui giocatori, resi in modo particolarmente realistico.

Oltre al gioco base, in esclusiva per le console current-gen (PS5 e Xbox Series) sarà possibile disporre di nuove modalità, come ad esempio MyCareer e The City. MyCareer, in particolare, è strutturata in modo tale da rendere possibile il perseguire nuove aspirazioni professionali, come l’hip-hop o la moda. Saranno altresì disponibili alcune opzioni atte alla personalizzazione della propria dimora.

Per gli utenti del gioco di basket su console last-gen, invece, sarà possibile usufruire della modalità 2K Cruise, ovvero un traghetto che trasporterà i giocatori in luoghi differenti, in cui avranno accessi a particolari eventi. NBA 2K22 sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch e PC a partire dal 10 settembre 2021. Proprio come la versione del 2021, questa verrà venduta ad un prezzo di €70,00.

Vi ricordiamo, infine, che qualche settimana fa sono stati rivelati i rating dei giocatori, i quali sono stati poi criticati da LeBron James.