Genshin Impact: pubblicato un nuovo trailer sulla Raiden Shogun

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. Il gioco ha superato la soglia dei 40 milioni di giocatori l’anno scorso e da allora non ha subito rallentamenti. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Inoltre, nell’aggiornamento 2.1, avremo nuove isole Inazuma e alcuni nuovi personaggi. I personaggi includono Raiden, Kujou Sara e Kokomi. Avremo anche una funzione di pesca in arrivo nel gioco.

Dopo il live stream della versione 2.1 di Genshin Impact, miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer che introduce uno dei nuovi personaggi in arrivo: la Raiden Shogun soprannominata anche Baal. Il banner del nuovo personaggio verrà rilasciato ufficialmente dal 1 settembre insieme all’aggiornamento. Un leak ha rivelato tutti i personaggi che faranno parte del primo banner. Oltre a Baal, che è il personaggio a 5 stelle, i personaggi a 4 stelle che appariranno nell’aggiornamento sono Sara, Sucrose e Xiangling. Quando si tratta del banner delle armi, The Unforged e Engulfing Lightning, sono le due armi che appariranno nel banner delle armi. Inoltre, Honey Hunter World ha fatto trapelare le abilità della Raiden Shogun. Di seguito la descrizione ufficiale della miHoYo:

I romantici fiori di ciliegio dei tempi passati sono stati macchiati di nero. Quando il tuono tacerà, il sogno fugace di una bolla illusoria andrà in frantumi.



Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.