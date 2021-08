Shin Megami Tensei V: pubblicati nuovi screenshot

Nuove informazioni (e soprattutto immagini) di Shin Megami Tensei V sono state rese pubbliche da Atlus, in modo da fornire maggiori dettagli in merito a questo quinto capitolo principale di una saga che ha aperto i battenti agli inizi degli anni Novanta. Il titolo arriverà sugli scaffali dei negozi questo autunno e, per adesso, disponiamo di parecchi trailer e screenshot che possono dare un sollievo a coloro che attendono impazientemente l’uscita del JRPG.

Proprio come si è visto nei capitoli precedenti, avremo modo di giocare vestendo i panni di un protagonista dotato di poteri sovrannaturali che viene spinto in un mondo pullulante di demoni. Shin Megami Tensei V, però, a differenza delle iterazioni precedenti, presenterà un taglio decisamente più cinematico, come del resto si è potuto osservare in questo story trailer.

Se questo e gli altri numerosi trailer che si sono susseguiti nel corso dei mesi precedenti, non sono bastati a soddisfare l’appetito di informazioni dei fan, Atlus ha pensato bene, come già accennato, di rendere pubblici alcuni screenshot che forniscono una panoramica più dettagliata del titolo.

I molteplici screenshot che sono stati diffusi riguardano il design di vari personaggi principali e dei vari demoni che incontreremo lungo la nostra avventura nella moderna Tokyo. Alcuni dei demoni raffigurati nelle varie catture sono tra i più famosi ed iconici della saga. Ad arricchire il tutto, troviamo anche qualche immagine che pone l’accento sull’interfaccia utente (anche se in lingua giapponese) che evidenzia il meccanismo di livellamento e alcune statistiche dei personaggi.

Ricordiamo a tutti che Shin Megami Tensei V verrà rilasciato a partire dal 12 novembre 2021 in esclusiva su Nintendo Switch.